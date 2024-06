Résultat des législatives à Charbonnières-les-Vieilles : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Charbonnières-les-Vieilles, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 153 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 56 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 335 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 21,92% des résidents sont des enfants, et 6,81% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 36,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 37,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 287,20 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, à Charbonnières-les-Vieilles, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Charbonnières-les-Vieilles

À Charbonnières-les-Vieilles (63410), l'un des facteurs forts du scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,38% au premier tour. Au second tour, 45,29% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, 22,57% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 18,67% au premier tour.