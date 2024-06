Résultat des législatives à Charny : l'élection 2024 en direct

16:31 - 47,61% pour la liste Rassemblement national à Charny le 9 juin dernier

Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est majeur. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, terminait en tête des européennes à Charny. Ladite liste glanait 47,61% des suffrages, face à Valérie Hayer à 9,75% et François-Xavier Bellamy à 8,6%.