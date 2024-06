Résultat des législatives à Châteaufort : l'élection 2024 en direct

L'élection du président de la République est probablement la clé pour jauger une préférence politique locale. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 42,4% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,64%. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 7,41%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 80,65% devant Marine Le Pen (19,35%).

Analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Châteaufort, obtenant 5,09% des votes sur place, contre 40,84% pour Jean-Noël Barrot (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (66,94% contre 33,06% pour le RN). Jean-Noël Barrot remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Châteaufort façonne les résultats électoraux ?

Comment les électeurs de Châteaufort peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 6,79% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 279 hab/km² et 49,87% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 44,91%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,41%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,67%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,03% à Châteaufort, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.