Résultat des législatives à Châteauneuf-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

11:02 - Châteauneuf-la-Forêt et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La démographie et le profil socio-économique de Châteauneuf-la-Forêt façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans la commune, 11,55% des résidents sont des enfants, et 40,94% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (62,83%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 592 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,62%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,67%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Châteauneuf-la-Forêt mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,01% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.