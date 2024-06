Résultat des législatives à Châtenoy-en-Bresse : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. La communauté électorale de Châtenoy-en-Bresse s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe de file de l'ancien Front national terminait avec 27,86% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,72% et 18,25% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 5,57% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,62% contre 55,38%.

Les enjeux locaux de Châtenoy-en-Bresse : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Châtenoy-en-Bresse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Dans le village, 19,27% des résidents sont des enfants, et 24,84% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,89%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 482 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,7%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,37%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Châtenoy-en-Bresse mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,29% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.