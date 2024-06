En direct

19:46 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Chaudon pour ces élections législatives 2024 ? La Nupes ayant explosé, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 9,85% à Chaudon pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 17% sur place. Au cours du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 23,44% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le RN a nettement avancé à Chaudon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 41,43% à Chaudon le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler également avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Chaudon, avec 41,43% des bulletins valides devant la liste de Valérie Hayer avec 15,11%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,85%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Chaudon lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 27,57% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Chaudon. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,18%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,03% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,52% contre 50,48%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très instructif. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Chaudon, grappillant 23,25% des voix sur place, contre 31,76% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble ! - Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore Guillaume Kasbarian qui va cumuler le plus de votes, avec 54,00% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections à Chaudon : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Chaudon, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,92% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec 49,14% de population active et une densité de population de 147 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (17,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 539 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,17%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,99%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chaudon mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,56% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Législatives précédentes à Chaudon : le niveau de participation Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Lors des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 48,66% des électeurs de Chaudon. L'abstention était de 43,42% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,01% au premier tour et seulement 57,68% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Chaudon ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,83% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,23% au premier tour.