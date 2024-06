Résultat des législatives à Chaumont : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche entre 21% et 26% à Chaumont pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Chaumont, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,58% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,38% à Chaumont. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme de 26% sur place.

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Chaumont en 5 ans Que déduire de cette combinaison de chiffres ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Chaumont entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 27% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,7% dans la moyenne nationale pour le RN à Chaumont le 9 juin dernier Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. 33,7% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Chaumont, contre Valérie Hayer à 15,2% et Raphaël Glucksmann à 14,38%. Le RN a terminé en tête avec pas moins de 2233 électeurs de Chaumont.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Chaumont lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,96% contre 28,23% pour Emmanuel Macron. Chaumont n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,09% et 6,42% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 43,02% contre 56,98%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le nombre d'électeurs glanés par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Avec 19,98% à Chaumont, le RN était distancé par les 27,85% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Au deuxième round, c'est encore Bérangère Abba qui va glaner le plus de suffrages, avec 58,01% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Chaumont : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Chaumont, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 404 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 14,01%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (69,86%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 6 435 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,97%) et le nombre de résidences HLM (33,93% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Chaumont mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,67% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Chaumont Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 46,35% au niveau de Chaumont, à comparer avec une participation de 46,44% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,2% au premier tour et seulement 41,43% au second tour. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 66,48% au niveau de la ville. La participation était de 67,09% au premier tour, soit 9 962 personnes.