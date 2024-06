En direct

19:41 - À Claville, quels seront les reports des voix de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Front populaire ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9,74% à Claville. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 4,98% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,68% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,6% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 18% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Claville, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 15,93% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Claville en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 37% voire plus à Claville ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 41,56% à Claville au début du mois Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes à Claville. Ladite liste a convaincu 41,56% des suffrages, soit 192 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 14,72% et Raphaël Glucksmann à 9,74%.

14:32 - À Claville, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires La communauté électorale de Claville avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe de file du parti frontiste prenait les devants avec 30,82% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 30,21% et 13,6% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 6,34% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,63% contre 52,37%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel en 2022 Aux législatives en 2022 à Claville, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 29,27% des votants étant convaincus par son binôme, contre 29,51% pour Fabien Gouttefarde (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (50,25%). Fabien Gouttefarde s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Claville À Claville, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 19,63% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,65% sont des personnes âgées. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (90,27%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 440 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,14%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (4,28%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Claville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,39% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Claville : la participation au cœur des préoccupations À Claville, quelle abstention aux élections législatives ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Claville (27180), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,72% au premier tour. Au second tour, 49,49% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Claville ? Pour comparer, au niveau de la France, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 77,25% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 77,25% au deuxième tour, ce qui représentait 679 personnes.