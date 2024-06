En direct

19:36 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Clérey ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Lors du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 14,08% des suffrages dans la localité. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,61% à Clérey. Mais ce sont 13% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (2,06%), de Marie Toussaint (1,03%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,5%).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Clérey Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des indices émergent… Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 53,09% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Clérey le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Clérey, avec 53,09% des voix exprimées (258 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 12,35%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 7,61%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Clérey lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Clérey à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 39,91% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,07% et 10,67% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 10,23% des suffrages. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,53%, devant Emmanuel Macron à 41,47%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Le score en faveur du RN sera l'observation majeure pour ces élections localement. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Clérey lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Evelyne Henry devant ses concurrents au premier tour, avec 34,71% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Aube. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) chez les électeurs avec 52,22%.

11:02 - Dynamique électorale à Clérey : une analyse socio-démographique À Clérey, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec 35% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,75%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (85,1%) met en avant le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,66%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 417 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (2,87%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,49%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Clérey mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,41% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Clérey : un regard approfondi Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 55,94% des personnes aptes à voter à Clérey avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 57,8% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 47,23% au premier tour et seulement 44,67% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.