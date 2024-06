Résultat des législatives à Cocumont : l'élection 2024 en direct

Les élections législatives avaient offert un bon score pour le Rassemblement national à Cocumont. On retrouvait en effet Hélène Laporte en tête au premier tour, avec 32,51% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 41,07%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 29,69%.

11:02 - Élections législatives à Cocumont : un éclairage démographique

Dans la ville de Cocumont, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,86% et une densité de population de 43 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (24,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 459 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,58%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,03%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Cocumont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,77% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.