Résultat des législatives à Colombes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les 35,92% de la Nupes font envie Une autre question qui entoure ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,01% à Colombes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 49% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Colombes, la Nupes avait par ailleurs réuni 35,92% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Un score à mettre en perspective enfin avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national à Colombes, un favori aux législatives ? Alors que conclure de tous ces données ? Les sondages d'intentions de vote imaginent un RN à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points de plus que son score de 2022. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le pousser à 22% à Colombes, soit 15 points de plus également que ses 7,1% de 2022 à l'échelle locale. Mais Colombes n'est pas la France et on remarque que le RN n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus risquées.

15:31 - Colombes fait exception lors des élections européennes Le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est historique. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Le trio de tête des récentes élections européennes à Colombes, en effet, était composé de la liste de Valérie Hayer en troisième position, avec 15,78% des bulletins exprimés, devancée par la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,01% et enfin la liste de Manon Aubry avec 24,57%, gagnante sur place.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Colombes au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Dans la ville de Colombes, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 9,05%, la présidente du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 36,07% et 31,7% des voix. Et La patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 19,75% contre 80,25%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Colombes ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un précédent précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Colombes, comptant 7,1% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes obtiendront 35,92% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux adversaires estampillés Nupes avec 41,24% contre 47,95% pour les vainqueurs. Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Elsa Faucillon (NUP) dans la 1re circonscription avec 61,85% et Baï-Audrey Achidi (ENS) dans la 2e circonscription avec 44,26%.

11:02 - Colombes : démographie, élections et perspectives d'avenir A la mi-journée des législatives, Colombes apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 31,27% de cadres supérieurs pour 88 870 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 7 769 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans l'agglomération, 20,82% des résidents sont des enfants, et 5,13% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 14 078 personnes (16,22%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Parmi cette mosaïque sociale, 49,73% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1305,85 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Colombes, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Colombes À Colombes (92700), l'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ces législatives. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 69,9% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 76,77% au premier tour, soit 37 529 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,6% au premier tour et seulement 48,53% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Colombes ? Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?