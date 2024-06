Résultat des législatives à Compertrix : l'élection 2024 en direct

Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Compertrix, récoltant 22,43% des voix sur place, contre 30,45% pour Lise Magnier (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche (60,39% contre 39,61% pour le RN). Lise Magnier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Compertrix : tour d'horizon démographique

La structure démographique et socio-économique de Compertrix détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,43%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 492 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,54%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,7%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Compertrix mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,94% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.