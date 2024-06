En direct

19:50 - À Conches-en-Ouche, qui vont adopter les supporters de gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, a des chances d'en attirer une part. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Conches-en-Ouche, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,45% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,57% à Conches-en-Ouche. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 19% sur place.

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par le RN à Conches-en-Ouche Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais des éléments se dégagent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Conches-en-Ouche entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 44,11% à Conches-en-Ouche début juin Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à étudier avec attention. D'autant que ce séisme a provoqué l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Il y a quelques semaines en effet, à Conches-en-Ouche, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 44,11% des voix contre Valérie Hayer à 13,89% et Raphaël Glucksmann à 11,57%. Ce qui correspond à 648 électeurs dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Conches-en-Ouche lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de l'ancien Front national écrasait le match avec 33,99% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,4% et 15,99% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,48% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'était aussi imposée au 2e tour avec 52,12%.

12:32 - Quel verdict à Conches-en-Ouche pour le RN aux élections législatives ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le Rassemblement national parvenait en première position à Conches-en-Ouche lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Katiana Levavasseur en tête au premier tour, avec 31,34% dans la ville, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Eure. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 50,30%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,70%.

11:02 - Conches-en-Ouche : législatives et dynamiques démographiques À Conches-en-Ouche, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,6%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (46,84%) met en exergue le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2028,57 €/mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,30%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,23%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Conches-en-Ouche mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,31% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est l'heure de voter à Conches-en-Ouche : l'abstention au cœur des préoccupations À Conches-en-Ouche, quelle participation aux législatives ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Début juin, pendant les européennes, le taux d'abstention s'élevait à 51,18% au niveau de Conches-en-Ouche, à comparer avec un taux d'abstention de 46,18% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,75% au premier tour et seulement 54,33% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Conches-en-Ouche pour les élections législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.