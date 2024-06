Résultat des législatives à Connantre : l'élection 2024 en direct

11:02 - Connantre : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Connantre, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 15,7%. En outre, le taux de familles propriétaires (63,1%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,18%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 323 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,73%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,68%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Connantre mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,07% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.