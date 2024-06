En direct

19:50 - Quel score pour à gauche au terme de ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Cormelles-le-Royal, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,93% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 19,01% à Cormelles-le-Royal pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant encore autour des 36% sur place.

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Cormelles-le-Royal à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Le Rassemblement national pourrait s'afficher à 30% à Cormelles-le-Royal lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Cormelles-le-Royal le 9 juin Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a bouleversé le pays il y a peu. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Cormelles-le-Royal, à 27,67%. Le RN a alors doublé Raphaël Glucksmann à 19,01% et Valérie Hayer à 18,56%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Cormelles-le-Royal au premier tour de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est certainement la référence pour estimer une tendance politique locale. Les habitants de Cormelles-le-Royal avaient offert à Marine Le Pen 21,64% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la représentante du Rassemblement national avec 32,4% et 24,47% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 66,35% contre 33,65% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Cormelles-le-Royal ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Avec 17,21% à Cormelles-le-Royal, le RN était devancé par les 36,93% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription du Calvados. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Cormelles-le-Royal et législatives : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Cormelles-le-Royal comme dans toute la France. Avec une population de 5 170 habitants répartis dans 2 201 logements, cette agglomération présente une densité de 1387 habitants/km². Ses 294 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 527 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,88% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 38,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 970 € par an, la commune ambitionne un avenir prospère. À Cormelles-le-Royal, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Cormelles-le-Royal Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 47,23% des personnes habilitées à participer à une élection à Cormelles-le-Royal avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 43,86% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,29% au premier tour. Au second tour, 49,56% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 827 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,5% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,68% au premier tour.