En direct

19:51 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Cormontreuil à la loupe La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en séduire une part. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait atteint 14,21% à Cormontreuil le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 25% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20,49% des votes dans la localité.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le RN à Cormontreuil Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de scores. Mais des pistes apparaissent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Cormontreuil entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,61% dans la moyenne nationale pour Bardella à Cormontreuil au début du mois Le verdict des élections bien plus récemment encore est incontournable. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Cormontreuil. Le mouvement enregistrait 33,61% des votes, soit 979 voix, face à Valérie Hayer à 18,67% et Raphaël Glucksmann à 14,21%.

14:32 - Cormontreuil avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour juger une préférence politique locale. Cormontreuil avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,74%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 34,36% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,11% et 7,73% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 39,43% contre 60,57%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Cormontreuil Aux législatives en 2022 à Cormontreuil, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 22,87% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 36,42% pour Lise Magnier (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 60,11%. Lise Magnier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cormontreuil Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Cormontreuil montrent des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 15,51% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 36,01% de plus de 60 ans. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (12,63%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 653 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,00%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,44%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cormontreuil mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,53% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les législatives commencent à Cormontreuil : l'abstention en question Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Cormontreuil (51350), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,34% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 22,25% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,27% au premier tour. Au second tour, 49,41% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?