Résultat des législatives à Coudes : l'élection 2024 en direct

14:24 - Comprendre l'électorat de Coudes : un regard sur la démographie locale

Comment la population de Coudes peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 10,85% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec 52,29% de population active et une densité de population de 260 habitants par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (79,2%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 491 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,90%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,14%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Coudes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,13% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.