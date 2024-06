En direct

19:41 - Que vont trancher les supporters de gauche à Coulombs ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 11,64% à Coulombs. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 22% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,82%), de Marie Toussaint (5,64%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,64%). Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 23,33% des suffrages dans la localité.

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Coulombs en 5 ans Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette combinaison de chiffres. Mais des tendances se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 14 points à Coulombs entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 34% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Coulombs le 9 juin Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Coulombs, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, glanant 37,45% des voix contre Valérie Hayer à 12,91% et Raphaël Glucksmann à 11,64%. Ce sont ainsi 206 habitants qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Coulombs lors de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,33% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Coulombs. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,2% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,87%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 5,91% des suffrages pour sa part. Avec 45,56%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,44%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Coulombs Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Coulombs, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 26,67% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,59% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (51,52%). Guillaume Kasbarian s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Coulombs Devant le bureau de vote de Coulombs, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 331 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 100 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (78,76%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 39,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 43,9% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 98,72 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Pour finir, Coulombs incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Coulombs : que retenir des précédentes élections ? L'analyse des précédents scrutins électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des dernières élections européennes, 51,96% des inscrits sur les listes électorales de Coulombs s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 51,87% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,67% au premier tour. Au second tour, 43,46% des votants ont exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des législatives.