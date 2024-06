Résultat des législatives à Courbevoie : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Courbevoie, qui va rafler les 23,71% de l'ancienne Nupes ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Courbevoie, la Nupes avait en effet cumulé 23,71% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une poussée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 15,21% à Courbevoie. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 37% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national à Courbevoie, un favori aux législatives ? Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… La progression du RN semble déjà forte à Courbevoie entre le score de Jordan Bardella en 2019 (10,15%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (14,36%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 10% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella battu à Courbevoie lors des élections de juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est notable, même s'il y a des exceptions... C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Courbevoie lors des récentes élections des députés européens, avec 19,92% des voix. La liste doublait alors celle de Manon Aubry avec 15,26% dans la localité. Raphaël Glucksmann achevait l'élection troisième, avec 15,21%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Courbevoie ? Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 8,52% contre 39,57% pour Emmanuel Macron et 22,27% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 79,84% devant Marine Le Pen (20,16%).

12:32 - Quel score à Courbevoie pour Ensemble ce dimanche ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Courbevoie en 2022, lors des législatives, avec 5,95% au premier tour, contre 34,22% pour les candidats Ensemble ! En moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux candidats rivaux étiquetés LREM (41,85% contre 35,62% pour le RN). La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Aurélie Taquillain (ENS) dans la 3e circonscription avec 39,89% et Constance Le Grip (ENS) dans la 6e circonscription avec 55,24%.

11:02 - Dynamique électorale à Courbevoie : une analyse socio-démographique Dans la commune de Courbevoie, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 16,97% des résidents sont des enfants, et 18,09% ont 60 ans et plus. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 46,77%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 20,19% et d'une population étrangère de 13,16% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,98% à Courbevoie, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Abstention à Courbevoie : que retenir des précédentes élections ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? A l'occasion des dernières élections européennes, 53 297 électeurs de Courbevoie (Hauts-de-Seine) avaient pris part au vote (soit 56,82%), à comparer avec une participation de 54,43% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,88% au premier tour et seulement 52,86% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Courbevoie ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 52 492 personnes en âge de voter dans la ville, 73,71% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 77,68% au premier tour, c'est-à-dire 40 778 personnes.