En direct

19:40 - Sur quel candidat vont se rabattre les 15,59% de la Nupes à Cours-de-Pile ? Une autre incertitude qui entoure ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 13,98% à Cours-de-Pile le 9 juin. Mais on peut en revanche remonter ce score à 22% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (4,99%), de Marie Toussaint (3,28%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,71%). Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 15,59% des suffrages dans la commune.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 12 points à Cours-de-Pile Que peut-on retenir de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Cours-de-Pile entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 32% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Cours-de-Pile début juin Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui est arrivée en tête des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Cours-de-Pile, avec 43,79% des bulletins dans l'urne (307 voix) devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 13,98%, et la liste de Valérie Hayer avec 10,56%.

14:32 - 31,13% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Cours-de-Pile La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait amplement battu son score national à Cours-de-Pile pendant la dernière élection présidentielle avec pas moins de 31,13% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,78% et 13,67% des voix. Cours-de-Pile n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec seulement 9,44% des suffrages. Au second tour du scrutin, c'est aussi Marine Le Pen qui s'imposait à Cours-de-Pile avec 54,91%, devant Emmanuel Macron à 45,09%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Cours-de-Pile ? Le résultat en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu localement pour ces élections des députés 2024. Le RN parvenait en pôle position à Cours-de-Pile lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Dordogne, c'est Serge Muller qui arrivait en tête au premier tour avec 24,92%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 56,98%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,02%.

11:02 - Les données démographiques de Cours-de-Pile révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Cours-de-Pile montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 149 habitants par km² et un taux de chômage de 10,99%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (12,62%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 614 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,76%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,97%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cours-de-Pile mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,0% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Cours-de-Pile Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Cours-de-Pile (24520) ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 109 personnes en âge de voter au sein de la ville, 15,33% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,31% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,52% au premier tour. Au deuxième tour, 47,2% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Cours-de-Pile ? L'inflation dans le pays qui plombe les finances des Français combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, seraient de nature à modifier la stratégie de vote des électeurs de Cours-de-Pile.