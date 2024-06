Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais des indices se dégagent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 28% à Courtisols ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Le résultat de la présidentielle 2022, un marqueur aussi à Courtisols

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,99% contre 31,95% pour Emmanuel Macron. Courtisols n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 12,79% et 8,12% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 46,66% contre 53,34%.