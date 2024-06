En direct

19:49 - Un résultat aux législatives entre 20% et 21% à Courville-sur-Eure pour le Front populaire ? La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,22% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 11,25% à Courville-sur-Eure. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (6,48%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (3,75%) et enfin de Léon Deffontaine (1,82%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 21% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Courville-sur-Eure Que conclure de cette avalanche de chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration de Bardella à Courville-sur-Eure Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 376 électeurs de Courville-sur-Eure ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a glané ainsi 38,1% des voix face à Valérie Hayer à 14,49% et Raphaël Glucksmann à 11,25%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Courville-sur-Eure ? L'élection suprême est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 28,97% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Courville-sur-Eure. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,25%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 6,54% des voix. Avec 46,86%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,14%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Courville-sur-Eure, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 20,76% des votants ayant voté pour son binôme, contre 35,11% pour Luc Lamirault (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (58,76%). Luc Lamirault remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Courville-sur-Eure : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Courville-sur-Eure, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 2 806 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 186 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 735 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,24% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 30,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2159,39 euros/mois, la commune ambitionne plus de prospérité. Finalement, à Courville-sur-Eure, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Courville-sur-Eure : retour sur la participation aux dernières législatives À Courville-sur-Eure (28190), le niveau d'abstention sera sans aucun doute un facteur important de ces législatives 2024. La perte de pouvoir d'achat est par exemple capable d'impacter la participation à Courville-sur-Eure. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 945 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,42% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 74,09% au second tour, ce qui représentait 1 441 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,29% au premier tour. Au second tour, 45,23% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quel député détrônera Luc Lamirault dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir ?