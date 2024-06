Résultat des législatives à Couville : l'élection 2024 en direct

En direct

14:52 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour ces élections législatives à l'échelle locale. Avec 21,33% à Couville, le RN était distancé par les 33,65% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription de la Manche. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Anna Pic (Nupes) au sommet localement.

11:02 - Couville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Couville, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 128 habitants par km² et 48,42% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 5,15% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,51%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 433 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,58%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,69%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Couville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,7% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Couville Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Couville ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,45% au premier tour et seulement 49,27% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Couville ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 14,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 15,5% au deuxième tour.