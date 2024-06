Résultat des législatives à Créteil : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Créteil, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 13,45% à Créteil il y a quelques jours. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 49% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (30,16%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,8%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,26%). La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Créteil, la Nupes avait par ailleurs cumulé 41,8% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une percée à affiner enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Rassemblement national : quel score aux législatives à Créteil ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les intentions de vote dessinent des candidats du RN à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points au-dessus de son résultat des dernières législatives. Logiquement, cette dynamique doit le porter à 24% à Créteil, soit quinze points de plus également que son score de 2022 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a enregistré ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:31 - Créteil à contre-courant lors des élections européennes Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Lors des élections des députés européens 2024 en effet, la liste Bardella avait obtenu 16,2% des suffrages à Créteil. C'est Manon Aubry qui finissait en première position avec 30,16%.

14:32 - 40,45% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Créteil C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Chose rare : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait accumulé 10,79% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 40,45%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 26,05% et Marine Le Pen avec 10,79%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,46% contre 75,54%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Créteil ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections 2024. Les élections législatives 2022 à Créteil ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 9,85% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes réuniront 41,80% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux adversaires portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 42,60% contre 57,40% pour les vainqueurs. La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Frédéric Descrozaille (ENS) dans la 1re circonscription avec 53,77% et Clémence Guetté (NUP) dans la 2e circonscription avec 63,31%.

11:02 - Créteil : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des législatives, Créteil regorge de diversité et d'activités. Avec ses 92 989 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 7 387 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (60,97%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 16 243 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,73%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 758 euros par an. À Créteil, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Créteil Au cours des dernières années, les 93 414 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, sur les 46 525 inscrits sur les listes électorales à Créteil, 48,74% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 54,83% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,67% au premier tour et seulement 57,36% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 46 556 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 34,3% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,69% au premier tour.