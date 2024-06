Résultat des législatives à Cuisery : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 35,17% pour Jordan Bardella à Cuisery il y a trois semaines Bien des choses ont évolué depuis ces élections. 35,17% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Cuisery, face à Valérie Hayer à 16,52% et Raphaël Glucksmann à 13,68%. Le RN réunissait ainsi pas moins de 198 électeurs de Cuisery.

14:32 - 28,88% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Cuisery Le scrutin présidentiel est incontestablement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cuisery lors du premier tour de la présidentielle avec 28,88%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,63%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,88% et 5,63% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 48,08% contre 51,92%.

12:32 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Cuisery ? Au premier tour des législatives 2022, Cuisery, couverte par la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 39,27%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,91%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale (65,90% contre 34,10% pour le RN). Cécile Untermaier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Cuisery : élections législatives et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Cuisery façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 14,29% et une densité de population de 137 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (69,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 560 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,89%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,44%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cuisery mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 41,1% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Cuisery : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Cuisery (71290). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,53% au premier tour et seulement 45,76% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Cuisery ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 72,03% au niveau de la ville, contre un taux de participation de 72,88% au deuxième tour, ce qui représentait 833 personnes. Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient par exemple susceptibles de modifier la stratégie de vote des habitants de Cuisery.