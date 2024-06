Résultat des législatives à Damazan : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Damazan lors des législatives 2022. C'est en effet Hélène Laporte qui se classait en tête au premier tour avec 37,88% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 46,61%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,88%.

11:02 - Élections à Damazan : l'impact des caractéristiques démographiques

Devant le bureau de vote de Damazan, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 349 habitants, ce village cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 142 entreprises, Damazan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,02% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Damazan abrite une communauté diversifiée, avec ses 198 résidents étrangers, soit 14,59% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 30,43% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 435,92 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Pour finir, à Damazan, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.