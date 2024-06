En direct

19:41 - Les votes de la coalition de gauche en question La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, est un saut dans le vide. Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 9,5% à Dammarie. Mais ce sont 19% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,56%), de Marie Toussaint (3,41%) ou encore de Léon Deffontaine (2,33%). La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Dammarie, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 17,39% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Dammarie en 5 ans Difficile de résumer clairement cette avalanche de résultats. Mais des indices se dégagent… Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Dammarie ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Dammarie début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Dammarie, avec 44,8% des suffrages, soit 250 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 16,13%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,5%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Dammarie lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 29,69% contre 35,62% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,46% et 5,24% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 42,01% contre 57,99%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Dammarie Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections législatives. Lors des dernières législatives à Dammarie, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 26,09% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 33,00% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 61,26%. Guillaume Kasbarian s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Élections législatives à Dammarie : un éclairage démographique Quel portrait faire de Dammarie, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 495 habitants répartis dans 664 logements, cette ville présente une densité de 46 habitants par km². L'existence de 53 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,8% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 44,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 44,98% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 760,99 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour finir, Dammarie incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Dammarie ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Dammarie (28360) ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,46% au premier tour. Au second tour, 60,0% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Dammarie ? Pour comparer, au niveau national, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 25,45% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 27,91% au premier tour.