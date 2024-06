Résultat des législatives à Dammarie-les-Lys : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une prévision de 36% à 42% pour le Front populaire à Dammarie-les-Lys L'autre source de doute qui accompagne ces législatives sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Dammarie-les-Lys, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 36,68% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment cumulé 11,53% à Dammarie-les-Lys pour les élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 42% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel résultat pour le RN lors des législatives à Dammarie-les-Lys ? Alors que tirer de cette avalanche de données ? Si on se penche sur la progression du RN lors des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN a toutes les chances de s'élever tout proche des 20% à Dammarie-les-Lys. Un verdict qui semble coller avec les suffrages également grattés par les lepénistes dans la localité en 5 ans : une hausse de 5 points qui peut toujours croître.

15:31 - Bardella à son niveau national à Dammarie-les-Lys il y a trois semaines Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. 26,27% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Dammarie-les-Lys, devant Manon Aubry à 25,86% et Raphaël Glucksmann à 11,53%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé avec pas moins de 1413 habitants de Dammarie-les-Lys passés par les isoloirs.

14:32 - 37,11% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Dammarie-les-Lys Le choix du président de la République est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Avec 17,65%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Dammarie-les-Lys au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 37,11% et 22,19% des bulletins exprimés. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 35,17% contre 64,83%.

12:32 - À Dammarie-les-Lys, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Les législatives 2022 à Dammarie-les-Lys ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 16,29% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de Seine-et-Marne, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 36,68% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Arnaud Saint-Martin (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Dammarie-les-Lys En pleine campagne électorale législative, Dammarie-les-Lys est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 22 845 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 291 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 5 761 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (71,93%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 4 557 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2239,36 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 15,68%, synonyme d'une situation économique précaire. À Dammarie-les-Lys, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Abstention à Dammarie-les-Lys : quelles perspectives pour les législatives ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des scrutins électoraux précédents ? Pendant les élections européennes de début juin, 50,65% des électeurs de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) avaient participé au vote. La participation était de 40,13% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,05% au premier tour et seulement 37,97% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Dammarie-les-Lys cette année ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour.