Résultat des législatives à Dauendorf : l'élection 2024 en direct

14:25 - Dauendorf : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Dauendorf, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,05%. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,08%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 537 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,66%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,49%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Dauendorf mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,44% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.