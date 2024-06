19:49 - À Démouville, quels sont les scénarios de reports du score de gauche ?

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en rassembler une part. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Démouville, le binôme Nupes avait en effet réuni 37,53% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,46% à Démouville. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (7,23%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (5,3%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,15%) le 9 juin. Soit un cumul de 29% sur place.