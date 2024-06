Résultat des législatives à Dieppe : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont choisir les supporters de gauche à Dieppe ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Dieppe, le binôme Nupes avait en effet glané 52,31% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 12,76% à Dieppe. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (6,1%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (3,9%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (9,49%) le 9 juin. Autrement dit un total de 30% sur place.

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Dieppe en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 24% voire plus à Dieppe ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,1% pour la liste RN à Dieppe début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 35,1% des suffrages sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Dieppe, devant Valérie Hayer à 13,31% et Raphaël Glucksmann à 12,76%. Le RN a séduit ainsi 3542 votants de Dieppe.

14:32 - À Dieppe, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est probablement le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était illustrée à Dieppe pendant la dernière présidentielle 2022 avec un score de 27,78% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,42% et 22,52% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,01% des voix. Avec 47,25%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,75%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Dieppe Revenir sur le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Dieppe, comptant 16,09%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 52,31% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 28,67% contre 71,33% pour les vainqueurs. Sébastien Jumel remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Dieppe : ce qu'il faut savoir A la mi-journée des élections législatives, Dieppe apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 28 358 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 932 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (50,84%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 679 résidents étrangers, soit 2,42% de la population, participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2047,68 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,72%, annonçant une situation économique précaire. Dieppe manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Législatives passées à Dieppe : état des lieux de l'abstention Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 50,7% des personnes aptes à voter à Dieppe avaient déserté les urnes, contre une abstention de 47,21% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,66% au premier tour. Au deuxième tour, 51,8% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Dieppe cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.