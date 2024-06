Résultat des législatives à Digosville : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse socio-économique de Digosville : perspectives électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Digosville mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Dans la commune, 19,1% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 4,56% ont 75 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (14,21%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 686 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,03%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,19%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Digosville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,56% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.