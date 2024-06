Résultat des législatives à Dirac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:37 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Dirac ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire aux législatives 2024 ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait glané 19,69% à Dirac début juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 31% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Dirac, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 27,08% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,51% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 1,94% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a vigoureusement séduit à Dirac en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Dirac entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc penser que le RN sera à environ 30% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Dirac au début du mois En deux ans, ce fragile équilibre a été atomisé, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. 31,53% des votes se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Dirac, face à Raphaël Glucksmann à 19,69% et Valérie Hayer à 16,12%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec pas moins de 221 électeurs de Dirac.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Dirac au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,62% contre 28,62% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 21,6% et 5,51% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 40,22% contre 59,78%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Dirac Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin localement pour cette élection législative 2024. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Dirac, récoltant 18,31% des votes sur place, contre 32,38% pour Thomas Mesnier (LREM). Au deuxième round, c'est encore Thomas Mesnier qui remportera le plus de voix, avec 53,49% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Comprendre l'électorat de Dirac : un regard sur la démographie locale Comment la population de Dirac peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 7,9% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 43,49% de population active et une densité de population de 51 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,65%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 672 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,66%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,73%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Dirac mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,0% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Dirac Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Lors des précédentes élections européennes, 42,38% des électeurs de Dirac avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 42,26% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,74% au premier tour et seulement 45,56% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.