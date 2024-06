Résultat des législatives à Dreux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Dreux convoité Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 7,86% à Dreux. Mais ce sont 47% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (37,77%), de Marie Toussaint (2,86%) ou encore de Léon Deffontaine (1,22%). Lors du premier tour des législatives à Dreux, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,8% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Quelle performance pour le RN lors des législatives à Dreux ? Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des pistes se dégagent… Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on trouve une progression de 1 point à Dreux. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 15 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi anticiper 24% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Le RN n'y est pas arrivé à Dreux lors des européennes 2024 Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Dreux lors des dernières élections des eurodéputés à Dreux, avec 37,77% des votes. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 24,59% dans la cité. Valérie Hayer terminait troisième, avec 9,01%.

14:32 - 45,27% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Dreux L'élection du président de la République est probablement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Chez les habitants de Dreux, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 17,23%, la présidente du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 45,27% et 19,89% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,08% devant Marine Le Pen (33,92%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Dreux ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Dreux il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,08% au premier tour, contre 27,80% pour Kévin Boëté (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Dreux votant pour la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir. Dreux optera en revanche pour Olivier Marleix (Les Républicains) au second tour, finalement en tête localement avec 69,11%.

11:02 - Comment la composition démographique de Dreux façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Dreux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 30 879 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 017 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 23,5% des résidents sont des enfants, et 6,8% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Dreux forme une communauté diversifiée, avec ses 6 003 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2057,38 € par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 22,69%, annonçant une situation économique instable. À Dreux, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Analyse de la participation lors des dernières législatives à Dreux La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 à Dreux. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment capable d'impacter le pourcentage de participation à Dreux. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 57,32% des votants de la ville, contre une participation de 62,74% au premier tour, soit 11 004 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 33,79% au premier tour et seulement 31,08% au second tour. Quel député remplacera Olivier Marleix dans la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir ?