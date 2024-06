En direct

19:41 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes dissoute à Droue-sur-Drouette ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Droue-sur-Drouette, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,05% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle par les instituts de sondage ? La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 19,69% à Droue-sur-Drouette pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 6,51% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,51% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,86% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant encore autour des 31%.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Droue-sur-Drouette Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Droue-sur-Drouette entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 20% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire de Bardella à Droue-sur-Drouette Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. C'est en effet la liste de Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Droue-sur-Drouette, avec 22,77% des bulletins (133 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 19,69%, et Valérie Hayer avec 18,15%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Droue-sur-Drouette lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. Ce sont Emmanuel Macron avec 34,89% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,84% qui s'imposaient au premier tour de l'élection présidentielle à Droue-sur-Drouette. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 16,38% des votes. Et La patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 31,91% contre 68,09%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans La part des électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour cette élection législative 2024. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Droue-sur-Drouette en 2022, lors des élections législatives, avec 12,76% au premier tour, contre 36,76% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Droue-sur-Drouette votant pour la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant également le binôme LREM finir gagnant.

11:02 - Droue-sur-Drouette : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Droue-sur-Drouette, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Dans la localité, 16,89% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 29,97% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,76%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,97%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,7%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,19%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Droue-sur-Drouette, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Les législatives sont lancées à Droue-sur-Drouette : scrutin en cours Ce 30 juin, lors des élections législatives à Droue-sur-Drouette (28230), qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 974 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,02% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 22,9% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,59% au premier tour et seulement 49,9% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Droue-sur-Drouette ? Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?