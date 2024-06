Résultat des législatives à Duras : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Duras : tour d'horizon démographique

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Duras comme dans toute la France. Avec ses 12,22% d'agriculteurs pour 1 211 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 135 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (63,43%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Duras abrite une communauté diversifiée, avec ses 166 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 26,72% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 881,53 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Duras incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.