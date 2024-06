Résultat des législatives à Écuisses : l'élection 2024 en direct

Il y a une élection qui est depuis venue tout changer. 45,33% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Écuisses, devant Raphaël Glucksmann à 13,55% et Valérie Hayer à 8,73%. Le mouvement d'extrême droite a réuni ainsi pas moins de 301 habitants d'Écuisses passés par les urnes.

Le choix du chef de l'Etat est sans doute la référence pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 35,21% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Écuisses. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,82%. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 6,16% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, c'est de nouveau la cheffe de l'ancien FN qui passait devant avec 58,39%, devant Emmanuel Macron à 41,61%.

Les législatives 2022 avaient donné un excellent score pour le RN à Écuisses. Dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire, c'est Arnaud Sanvert qui arrivait en tête au premier tour avec 29,41%. Mais c'est pourtant Eric Riboulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui avait pris l'avantage chez les électeurs d'Écuisses au second tour, avec 54,80%.

Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Écuisses mettent en évidence des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 5,86% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec 46,19% de population active et une densité de population de 121 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (78,45%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 528 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,04%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,49%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Écuisses mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,42% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.