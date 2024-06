Résultat des législatives à Effiat : l'élection 2024 en direct

14:24 - Effiat : quand les données démographiques façonnent les urnes

Devant le bureau de vote d'Effiat, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 471 logements pour 1 130 habitants, la densité de la ville est de 55 hab par km². Ses 51 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 305 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,37% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,36% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 54,43% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 412,70 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Effiat s'inscrit dans l'histoire du pays.