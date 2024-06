Résultat des législatives à Entrechaux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration de Bardella à Entrechaux Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le 9 juin en effet, à Entrechaux, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, glanant 40,42% des votes face à Raphaël Glucksmann à 13,22% et Valérie Hayer à 12,07%. Si on entre dans le détail, 211 votants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Entrechaux au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Performance notable : le Rassemblement national avait fait au premier tour plus de voix aux législatives 2022 à Entrechaux que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La patronne du mouvement avait engrangé 30,18% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 21,45% et 19,97%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 55,32% contre 44,68%).

12:32 - Quel résultat à Entrechaux pour le RN ce dimanche ? Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Entrechaux lors des législatives de 2022. C'est en effet Marie-France Lorho qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 35,19% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Vaucluse. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 52,94%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,06%.

11:02 - Élections législatives à Entrechaux : un éclairage démographique Dans les rues d'Entrechaux, les élections sont en cours. Avec une population de 1 151 habitants répartis dans 796 logements, ce village présente une densité de 76 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 97 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 675 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (60,43%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 32,35% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 37,65% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 460,75 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Entrechaux contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Abstention à Entrechaux : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Entrechaux, le niveau de participation sera indiscutablement l'un des facteurs clés des législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 40,77% au premier tour. Au deuxième tour, 45,6% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Entrechaux ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 13,23% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 14,25% au second tour.