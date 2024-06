Résultat des législatives à Enval : l'élection 2024 en direct

Dans les rues d'Enval, les élections sont en cours. Avec ses 26,91% de cadres pour 1 569 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 94 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 41,71% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 872,78 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. En conclusion, à Enval, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à Enval : les chiffres clés

Le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères clés de ce scrutin législatif à Enval (63530). Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,76% au premier tour et seulement 47,47% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 13,89% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 17,8% au second tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?