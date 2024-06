En direct

19:51 - À Épernon, qui vont plébisciter les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Raphaël Glucksmann avait glané 13,71% à Épernon il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 29% sur place. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Épernon, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 28,12% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (24,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,35% pour Yannick Jadot, 2,32% pour Fabien Roussel et 1,12% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Épernon en 5 ans Que tirer de cette combinaison de chiffres ? Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà récupéré 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,71% dans la moyenne nationale pour Bardella à Épernon aux européennes Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les européennes à Épernon. L'extrême droite a glané 31,71% des voix, face à Valérie Hayer à 13,93% et Raphaël Glucksmann à 13,71%.

14:32 - 26,84% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Épernon Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 26,84% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 24,24%. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 23,92%. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 56,65% contre 43,35% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Quel score à Épernon pour la majorité aux législatives 2024 ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité n'assure rien… Les législatives 2022 à Épernon ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 18,98% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 29,89% des voix. Au deuxième round, c'est en revanche Quentin Guillemain (LFI-PS-PC-EELV) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 50,33% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Épernon et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Épernon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 5 549 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 380 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,99%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 511 personnes (9,12%) favorise une richesse culturelle appréciable. Parmi cette mosaïque sociale, 37,5% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1544,48 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Épernon s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - Épernon : la mobilisation des citoyens aux législatives Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? A l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 49,75% des inscrits sur les listes électorales d'Épernon, à comparer avec une abstention de 54,34% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,36% au premier tour. Au deuxième tour, 58,37% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.