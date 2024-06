Résultat des législatives à Épervans : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 39,35% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Épervans, devant Valérie Hayer à 13,36% et Raphaël Glucksmann à 12,78%. Le RN a cumulé ainsi pas moins de 268 électeurs d'Épervans.

Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Épervans lors de l'élection présidentielle avec pas moins de 31,61% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,22% et 17,75% des voix. Épervans n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 6,88% des suffrages. Nouveau coup d'éclat au deuxième tour pour la patronne du RN contre Emmanuel Macron avec une cheffe du RN à 52,39% contre 47,61%.

11:02 - Épervans : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville d'Épervans, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 129 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,62%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,48%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 627 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,78%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,1%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Épervans mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,64% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.