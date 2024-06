Résultat des législatives à Épieds-en-Beauce : l'élection 2024 en direct

11:02 - Épieds-en-Beauce : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

La composition démographique et la situation socio-économique d'Épieds-en-Beauce façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,19%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 504 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,34%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,64%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Épieds-en-Beauce mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,19% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.