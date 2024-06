Résultat des législatives à Épinay-sur-Orge : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Épinay-sur-Orge, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Épinay-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,88% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,12% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 14,9% à Épinay-sur-Orge début juin. Mais ce sont 32% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (11,81%), de Marie Toussaint (6,71%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,9%).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 8 points à Épinay-sur-Orge Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Épinay-sur-Orge entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à près de 21% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 24,35% pour la liste RN à Épinay-sur-Orge il y a trois semaines Bien des choses ont bougé depuis ces élections. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est imposée aux élections européennes à Épinay-sur-Orge. Le mouvement attirait 24,35% des votes, face à Valérie Hayer à 15,83% et Raphaël Glucksmann à 14,9%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Épinay-sur-Orge lors de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Dans la ville d'Épinay-sur-Orge, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 16,24%, la patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,49% et 22,4% des suffrages. Et La candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour avec 32,01% contre 67,99%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Épinay-sur-Orge Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Épinay-sur-Orge, comptant 13,05%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 30,51% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Comment la composition démographique d'Épinay-sur-Orge façonne les résultats électoraux ? Comment les électeurs d'Épinay-sur-Orge peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec 47,12% de population active et une densité de population de 2475 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,55% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,9%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,19% et d'une population étrangère de 8,99% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,61%), témoigne d'une population instruite à Épinay-sur-Orge, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Épinay-sur-Orge ? Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Épinay-sur-Orge, qu'en sera-t-il de la participation ? Le désir de changement des habitants serait susceptible d'inciter les citoyens d'Épinay-sur-Orge à s'intéresser plus fortement à l'élection. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 056 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 72,83% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 76,39% au premier tour, c'est-à-dire 5 390 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,9% au premier tour. Au deuxième tour, 49,57% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Épinay-sur-Orge cette année ? Quel député détrônera Marie-Pierre Rixain dans la 4ème circonscription de l'Essonne ?