En direct

19:36 - Quel score pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives est celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait obtenu 7,1% à Ervy-le-Châtel pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 13% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 12,9% des votes dans la localité.

18:42 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Ervy-le-Châtel Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà glané 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 41% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 48,82% pour la liste de Jordan Bardella à Ervy-le-Châtel début juin Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Ervy-le-Châtel, avec 48,82% des bulletins, soit 165 voix dans la ville, devant celle de Valérie Hayer avec 11,83%, et la liste de François-Xavier Bellamy avec 9,76%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Ervy-le-Châtel au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste de la France à Ervy-le-Châtel à l'issue de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 43,3% des suffrages dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,5% et 8,93% des voix. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec 7,18% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 63,33%, devant Emmanuel Macron à 36,67%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Ervy-le-Châtel ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Ervy-le-Châtel en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Aube, c'est Evelyne Henry qui s'imposait au premier tour avec 33,43%. C'est finalement Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs d'Ervy-le-Châtel au second tour, avec 50,31%.

11:02 - Ervy-le-Châtel : élections législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques d'Ervy-le-Châtel montrent des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections législatives. Avec 35,45% de population active et une densité de population de 56 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 21,89% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (34,4%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 346 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,68%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,27%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ervy-le-Châtel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 50,53% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Ervy-le-Châtel Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Ervy-le-Châtel (10130) ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,53% au premier tour et seulement 55,72% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,93% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 30,83% au premier tour.