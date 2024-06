En direct

19:47 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes disparue à Estissac ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 17,44% des bulletins dans la localité. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 10,07% à Estissac pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 15% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,12%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,55%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,85%).

18:42 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Estissac Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 13 points à Estissac entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 49,22% pour le RN à Estissac début juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Estissac, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, cumulant 49,22% des voix face à Valérie Hayer à 10,92% et Raphaël Glucksmann à 10,07%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Estissac en 2022 ? On remarque que le RN avait fait au premier tour un meilleur pointage aux législatives à Estissac que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait rassemblé 35,01% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 23,92% et 13,45%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,45% contre 41,55%).

12:32 - Quel verdict pour le RN aux législatives à Estissac ? Le résultat en faveur du RN va être le déterminant pour cette législative au niveau local, comme au niveau national. Le RN arrivait en pôle position à Estissac au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Aube, c'est Evelyne Henry qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 35,17%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 51,96%, devant le binôme Les Républicains à 48,04%.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Estissac et leurs implications électorales La composition démographique et la situation socio-économique d'Estissac contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,05%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (23,28%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 683 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,89%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,63%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Estissac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,28% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Estissac L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 à Estissac. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 318 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,86% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 24,89% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,1% au premier tour. Au deuxième tour, 54,13% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Estissac ? La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple capables d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs d'Estissac.