En direct

19:49 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes disparue à Eymet ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Nouveau Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Eymet, le binôme Nupes avait en effet obtenu 19,75% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 17,01% à Eymet. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - À Eymet, des candidats RN favoris ? Que peut-on tirer de cet ensemble de données ? Si dans l'Hexagone, les intentions de vote chiffrent une progression du Rassemblement national à près de quinze points de plus aux législative 2024 par rapport à son score des dernières législatives (ce qui amènerait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 35% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Eymet au début du mois Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Eymet, à 31,02%. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 17,01% et Valérie Hayer à 14,65%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Eymet au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Eymet avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,7%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 28,13% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,54% et 8,16% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 46,34% contre 53,66%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des dernières législatives à Eymet Aux législatives en 2022 à Eymet, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 20,88% des votants ayant choisi son binôme, contre 21,91% pour Michel Delpon (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 54,11%. Michel Delpon conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Eymet Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Eymet comme dans toute la France. Avec ses 2 535 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 329 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (34,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 297 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 825 euros par an, la commune ambitionne un avenir prospère. Pour finir, à Eymet, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Eymet : les législatives débutent À Eymet (24500), le taux d'abstention constituera incontestablement un facteur fort de ce scrutin législatif. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine, seraient notamment en mesure faire augmenter la participation à Eymet. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 777 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,53% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 75,41% au premier tour, c'est-à-dire 1 340 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,24% au premier tour. Au deuxième tour, 51,94% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quel député succédera à Michel Delpon dans la 2ème circonscription de la Dordogne ?