19:40 - Le Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? Aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 13,33% à Eyraud-Crempse-Maurens. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 25% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 22,62% des suffrages dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national en force à Eyraud-Crempse-Maurens avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Le Rassemblement national pourrait s'approcher de 30% à Eyraud-Crempse-Maurens lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par les élections européennes se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30 à 35% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - La liste Bardella à 36,48% à Eyraud-Crempse-Maurens il y a trois semaines Le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est historique. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus évident au moment du scrutin de ces législatives. Le score de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Eyraud-Crempse-Maurens, avec 36,48%, soit 290 voix. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 13,33% et Valérie Hayer à 10,94%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Eyraud-Crempse-Maurens ? C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué les esprits à Eyraud-Crempse-Maurens au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 28,78% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,81% et 17,23% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,88% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la patronne du RN surclassait aussi Macron avec 53,75%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Eyraud-Crempse-Maurens. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Dordogne, c'est Serge Muller qui arrivait en tête au premier tour avec 23,72%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 55,50%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,50%.

11:02 - Eyraud-Crempse-Maurens et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Eyraud-Crempse-Maurens contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la localité, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,57% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec ses 8,01% d'agriculteurs pour 1 629 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,26%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,05%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Eyraud-Crempse-Maurens mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,34% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Les législatives démarrent à Eyraud-Crempse-Maurens : quel sera le taux d'abstention ? La participation constituera immanquablement l'une des clés de ces élections législatives à Eyraud-Crempse-Maurens. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,32% au premier tour. Au deuxième tour, 53,01% des électeurs se sont déplacés. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 79,78% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,04% au premier tour, c'est-à-dire 1 124 personnes.