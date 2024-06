En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Fagnières pour ces législatives ? Une autre source de doute qui accompagne ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,17% des votes dans la commune. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 9,19% à Fagnières début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 26% sur place.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Fagnières Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive tout proche des 40% à Fagnières ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 42,13% pour le RN à Fagnières début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Fagnières, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, avec 42,13% des suffrages devant Valérie Hayer à 12,32% et Manon Aubry à 12,21%. Ce sont alors 752 habitants qui ont été séduits par le RN dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Fagnières lors de la présidentielle 2022 Point à retenir : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 30,95% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 25,28% et 20,97%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 49,74% contre 50,26%).

12:32 - Quel score à Fagnières pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait en première position à Fagnières en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de la Marne, c'est Thierry Besson qui arrivait en tête au premier tour avec 32,49%. Lise Magnier (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,99%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Fagnières : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Fagnières, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,87%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 018 €/an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 650 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,11%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,48%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Fagnières mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,11% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Fagnières : analyse du niveau de participation aux précédentes élections législatives La participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Fagnières (51510). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,8% au premier tour et seulement 57,47% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Fagnières ? Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,47% des électeurs de la ville. L'abstention était de 25,59% au premier tour.