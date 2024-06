En direct

19:41 - À Ferrières-Haut-Clocher, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Ferrières-Haut-Clocher, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,22% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,44% à Ferrières-Haut-Clocher début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 18% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Ferrières-Haut-Clocher Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Ferrières-Haut-Clocher le 9 juin dernier ? Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Si on se penche sur le détail, 230 votants de Ferrières-Haut-Clocher se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a séduit ainsi 43,64% des votes devant Valérie Hayer à 12,52% et Raphaël Glucksmann à 10,44%.

14:32 - 31,07% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Ferrières-Haut-Clocher Marine Le Pen avait frappé les esprits à Ferrières-Haut-Clocher au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 31,07% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,26% et 13,45% des voix. Ferrières-Haut-Clocher n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 6,93% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,15% contre 51,85%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Ferrières-Haut-Clocher Au niveau local comme au niveau national, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera très commenté. Aux législatives en 2022 à Ferrières-Haut-Clocher, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 29,78% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 30,67% pour Fabien Gouttefarde (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 51,64%. Fabien Gouttefarde conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Ferrières-Haut-Clocher : perspectives électorales Quel portrait faire de Ferrières-Haut-Clocher, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 140 habitants répartis dans 446 logements, ce village présente une densité de 106 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 56 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 527 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (91,48%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 29,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 35,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 363,72 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Ferrières-Haut-Clocher, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Ferrières-Haut-Clocher À Ferrières-Haut-Clocher (27190), l'un des facteurs clés des élections législatives 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 83,24% des votants de la commune, à comparer avec une participation de 85,62% au deuxième tour, soit 756 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,52% au premier tour et seulement 52,14% au deuxième tour. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le moral des Français seraient notamment en mesure de modifier les décisions que prendront les citoyens de Ferrières-Haut-Clocher.